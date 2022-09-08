Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Taylan ve Emre Kılınç'ın yeni takımı

Galatasaray'da son gün yapılan transferler sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig 'den bir çok talibi olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki futbolcu da başkent ekibi Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Bugün imzayı attılar

Taylan - Emre Kılınç ikilisi bugün Ankaragücü ile birer yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre iki futbolcunun maaşını da Ankaragücü karşılaşacak.

KAP açıklaması

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklama ile 2 futbolcusunun da Başkent ekibine bedelsiz olarak kiralık transfer olduğunu duyurdu. Futbolcuların ücretlerinin tamamının Ankaragücü tarafından ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir. Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı’nın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

Ayrılıklar devam edecek!

Galatasaray'da Juan Mata transferi sonrası yabancı sayısı 17'ye yükseldi. Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'e 21 yaş altı oyuncu kontenjanından lisans çıkartılacak ancak bu durumda yabancı sayısı 15 oluyor. Bu nedenle Galatasaray Luyindama ile yolları ayırıyor. Deneyimli savunca oyuncusunun Antalyaspor ile anlaştığı ve bugün Akdeniz ekibine imza atacağı belirtiliyor.

Ömer Bayram ve Oğulcan da gidiyor

Sarı-Kırmızılı takımda sol bek Ömer Bayram'ın Eyüpspor'a, Oğulcan Çağlayan'ın da Giresunspor'a gitmesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel







