Galatasaray 'dan ayrılan Luis Campos'un sportif direktörlük koltuğuna oturduğu PSG'de ilk iş olarak satış listesine koyduğu Idrissa Gueye, Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha adayları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Galatasaraylı yetkililer, geçtiğimiz günlerde menajeri vasıtasıyla görüşme yaptıkları 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kontrat detayları haricinde prensip anlaşmasına varmıştı. Tecrübeli futbolcu PSG'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmese de Fransız kulübüyle 1 yıllık daha kontratı var ve bonservis sorununun çözülmesi gerekiyordu. Gueye, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da oynayabileceğini, ancak öncelikle PSG ile görüşmesi gerektiğini Sarı-Kırmızılılar'a iletti. Galatasaray'a tarih olarak ise 11 Temmuz işaret edildi.

Bonservisini kulüpten isteyebilir

Idrissa Gueye, 11 Temmuz'da Paris'e giderek takıma katılacak ve kulüp yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu buluşmada Luis Campos'un Gueye'den kendisine kulüp bulmasını isteyeceği belirtiliyor. Galatasaray cephesi işte bu görüşmeyi dört gözle bekliyor. Taraflar resmi olarak ayrılık kararını onaylarsa, Sarı-Kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Senegalli futbolcunun, PSG'den direkt bonservisini talep etmesi ve boşa çıkması da gündemde. Bu durumda Aslan'ın işi daha da kolaylaşacak ve daha önceden anlaşma sağlanan Gueye'nin transferi imza ücreti karşılığında gerçekleşebilecek.