Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının Türkiye’yi de etkisi altına almasıyla birlikte Süper Lig’deki maçların ertelenmesi, tüm kulüplerde olduğu gibi, Galatasaray’da da radikal kararlar alınmasına yol açtı. En baştan beri sürece tepki gösteren ve maçların oynanmasına karşı çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önce hiç uygulamadığı bir şekilde takımına 3 gün izin vererek, oyuncularının dinlenmesini sağladı. Erteleme kararıyla birlikte futbolculara iki haftalık daha izin verildi. Terim, öğrencilerinden bu süreci evde aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyor. Ancak geri dönüşte fiziksel seviyenin düşmemesi için bazı tedbirler alındı.

Fiziksel grafiği takip edecekler

İlk olarak tüm oyunculara özel çalışma programı hazırlandı. Futbolcular bu süreçte evlerinde bireysel olarak antrenman yapacaklar. Oyuncular antrenman verilerini kaydederek, her gün antrenörlere iletecek ve böylece teknik ekip futbolcuların fiziksel form grafiğini düzenli şekilde takip edebilecek. Antrenmanla birlikte futbolcuların beslenme programı da özel olarak hazırlandı. Doğru beslenme sürecini de sağlık ekibi yakından takip edecek. Aynı şekilde oyuncuların günlük ateş ölçümleri izleme altında tutulacak.

Takım olgusunu kaybetmeyecekler

Futbolcular ise birbirlerinden ayrı geçecek olan bu süreçte takım olgusunu kaybetmemek adına önemli bir karara imza attı. Her gün belirli saatlerde internet üzerinden görüntülü aramalarla tüm takım buluşarak sohbet edecek ve iletişimi canlı tutacak. Böylece lig yeniden başladığında, hiçbir şey olmamış gibi oyuncular kaldıkları yerden yola aynı birlik ve beraberlik duygusuyla devam edebilecekler.

Yönetimde üzerine düşeni yapıyor

Galatasaray Yönetimi de bu süreçte futbolcuların ve teknik ekibin yanında olacak. Başkan Mustafa Cengiz’in, kurmaylarıyla yaptığı son görüşmede, kulüp bünyesindeki hiçbir sporcu, antrenör veya personelin mağduriyet yaşamaması adına ödemelerin yine günü gününe gerçekleşeceği sözünü verdiği de gelen haberler arasında.

SÜRECİ BÖYLE YÖNETECEKLER

1- Her oyuncuya özel çalışma programı verildi.

2- Ateş ölçümleri düzenli olarak izlenecek.

3- Sağlıklı beslenme programı takip edilecek.

4- Oyuncular antrenman verilerini teknik ekibe gönderecek.

5- Kulüp doktorları, iletişimi hiç kesmeyecek.

6- Alışveriş vb. konularda oyunculara destek sağlanacak.

Metin Karabaş