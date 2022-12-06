Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray’da sakat futbolcular takımla birlikte yarın Antalya’ya gidecek. Ancak Arjantinli futbolcu Icardi ise farklı bir rota izleyecek. İşte gelişmeler...





Rakip Villarreal

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, bugün İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı D-Smart ve D-Smart Go naklen yayınlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçta Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Rashica döndü

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen arada çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Milot Rashica ve Emre Taşdemir, kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma yaptı. Soğuk algınlığını atlatan Fredrik Midtsjö hazırlanan program dahilinde çalışmalara başladı.









En az 4 hafta yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Nef Stadyumu’nda Galatasaray Spor Kulübü çalışanlarının sorularını yanıtladı. Icardi hakkındaki soruya yanıt veren Buruk, “Icardi’nin bir sakatlığı oldu. Çok da iyi gelmişti aslında. 5 günlük antrenman periyotunda çok iyi çalıştı. Çok istekliydi. Topuk pası verirken şanssız bir sakatlığı oldu. En az 4 hafta olmayacak gibi” dedi.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten sarı-kırmızılı teknik adam şöyle devam etti: “14 haftalık zorlu bir fikstür geçtik. Doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Yeni oluşan bir takım. Zorluklar, alışma süreci oldu. O süreci tamamladığımızı düşünüyorum.”

Galatasaray’da Mauro Icardi paniği

Sakatlığı bulunan ve tedavisi için ülkesine gittiği belirtilen Arjantinli futbolcunun Antalya kampına da katılmayacağı öğrenildi.

Tedavisin ilk evresinde Arjantin’de olacağı açıklanan 29 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş süresinin ne kadar olacağı ise bilinmiyor. Antrenmanda sakatlanan ve adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma meydana gelen yıldız oyuncunun sahalara dönüş süresi için öngörülen süre 4 haftaydı. Ülkesine giden Icardi’nin 8-17 Aralık’taki Antalya kampına katılmayacağı ortaya çıkarken, bu durumun tedavi sürecini olumsuz etkilemesinden çekinildiği öğrenildi.

Sürecin uzamasının Fenerbahçe maçını bile riske etmesinden endişe edildiği bildirildi. Diğer sakat oyuncular Oliveira, Rashica ve Emre Taşdemir gibi isimler ise yarın başlayacak olan Antalya kampına gidecek. Bu oyuncuların tedavisi Antalya’da sürecek.

Büyük partiye hazır

Milliyet'in haberine göre; Mauro Icardi, çocuklarıyla birlikte, Wanda Nara’nın 9 Aralık’ta kutlanacak büyük doğum günü partisi için Arjantin’e gitmişti. Bu sırada Nara’nın arkadaşı ve sırdaşı olan makyözü Kennys Palacios’un doğum günü için de bir parti düzenlendi. Icardi’nin de bulunduğu partide Palacios’a lüks bir Jeep hediye edildi.

"Timur, Ronaldo'yu ikna edebilir"

D Smart’ta yayınlanan “Haftanın Konuğu” programına katılan Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Cristiano Ronaldo için ilginç bir yorum yaptı.

Polat, özellikle sosyal medyada Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere de değinerek, “Ronaldo’nun Galatasaray’a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim. Olmasını isterim dedim. Ronaldo’yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo’yu da ikna edebilir” diye konuştu.

Okan Buruk'a övgü

Yeni kurulan bir takımla ligi en az kayıpla geçiren Teknik Direktör Okan Buruk’u öven Polat, “Bu süreci çok iyi yönetti. Birbirini tanımayan oyunculardan kurulmuş bir ekip. Ligde Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde. Ben çok başarılı buluyorum ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi duruyor. En az hata yapan takım bence şampiyon olacaktır” dedi.

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