Galatasaray ’da yaşanan Mauro Icardi olayının perde arkasını Milliyet araladı. Adale sakatlığı olduğu açıklanan ve önceki gün sürpriz biçimde ülkesi Arjantin’e giden yıldız oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddialar kafa karıştırırken, gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINI KAÇIRDI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla sadece 28 dakika görev yaptı. Konyaspor ’u 2-1 yendikleri karşılaşmada 62’de Gomis’in yerine oyuna dahil olan ve olumlu bir performans sergileyen Arjantinli forvet, sakatlığı yüzünden Adana Demirspor maçını kaçırdı.

OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi konusunda resmi açıklama yapan ilk isim oldu. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor müsabakası sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte, "Sadece saha içi değil, özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maç için kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır" diye konuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeklerine Milliyet ulaştı. Arjantin'den Türkiye'ye bir daha dönmeyeceği iddia edilen yıldız golcünün geri dönüş tarihi belli oldu. İşte Galatasaray'da Mauro Icardi gerçekleri...





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İDDİA 1: Mauro Icardi antrenmanlarda yedek takımda olmasına sinirlendi.

GERÇEK 1: Teknik Direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında Icardi’yi ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyordu. Taktik çalışmalarda da as takımda sürekli olarak Icardi’yi denerken, yedek takımda ise Gomis’e şans verdi.

İDDİA 2: Adana Demirspor maçında oynamasına engel olacak bir sakatlığı yoktu.

GERÇEK 2: Icardi, Florya’da cuma günü basına kapalı yapılan son taktik çalışmada arka adalesinde ağrı hissetti. Salı günü de benzer sorun yaşayıp çalışmayı tamamlayamamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk, riske etmek istemediği oyuncusuyla konuşarak kadroya dahil etmedi.

İDDİA 3: Cumartesi Arjantin’e gitti ve özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Türkiye’ye dönmeyecek.

GERÇEK 3: Icardi, BAY haftası nedeniyle takıma verilen 3 günlük izni değerlendirdi. Diğer yabancı oyuncular gibi ülkesine gitmeyi tercih etti. Çarşamba günü İstanbul’a dönerek çalışmalara dahil olacak. Arjantinli oyuncunun 10. hafta Kayserispor’la deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alması planlanıyor.





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KEREM VE YUNUS'A KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Cim-Bom’da sezon başından bu yana performansları eleştiri toplayan milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün önceki akşam Adana Demirspor karşılaşmasında da istenen görüntüyü ortaya koyamaması yerli problemini yeniden gündeme getirdi.

Yıldız oyunculara yetersiz performans göstermelerine rağmen sürekli olarak sahip çıkan Teknik Direktör Okan Buruk’un artık başka formüller üzerinde durmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı hocanın, Kerem veya Yunus’u kulübeye çekmeyi düşündüğü belirtildi. Buna göre Okan Buruk’un üç günlük iznin ardından yapılacak çalışmalarda kanatlarda farklı isimleri deneyeceği ifade edildi.



