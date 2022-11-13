Galatasaray yıllardır aradığı golcüye sonunda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Transferin son gününde Sarı-Kırmızılı kulübe imza atan, yaz boyunca takımla çalışmadığı için yeni macerasına tutuk başlayan Mauro Icardi, kısa sürede uyum sürecini atlattı ve şova başladı. Geçen hafta attığı 2 golle Beşiktaş 'ı yıkan Arjantinli yıldız, dün de Başakşehir maçına hem skor anlamında hem de oyun olarak damgasını vurdu. Kerem'in attığı ilk golde alanı boşaltan, penaltıda topun başına geçip nefis bir vuruş yapan Icardi, Kerem'in ikinci ve üçüncü gollerinde de çok şık asistler yaptı. Geceyi 1 gol 2 asistle kapatan, son 4 maçta 4 gol 2 asiste ulaşan 29 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın çıkışında çok büyük rol oynuyor.





'Ben de atardım ama ona verdim'

Icardi, maçın ardından yaptığı açıklamada, kaleciyle karşı karşıya kalmışken, geriden gelen Kerem'i golle buluşturduğu anı anlattı. Yıldız futbolcu, "Buna benzer Guti'nin Benzema'ya Real Madrid'deki asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm. Ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem'di, onun konuşması lazım" dedi. Icardi ayrıca takımın oyunundan çok mutlu olduğunu belirterek, "Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da beni memnun etti" diye konuştu.

Bonservisini almak istiyorlar

PSG'den 1 sezonluğuna kiralanan ve Galatasaray'dan sadece 750 bin Euro maaş alan Mauro Icardi'nin bonservisi için de Sarı-Kırmızılılar harekete geçmiş durumda. Başkan Dursun Özbek, PSG'nin istemesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğini söylemişti.

Kalmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Icardi ile çalkantılı bir evlilik yaşayan Wanda Nara İstanbul'dan ev tutmuş, golcü futbolcu da Ajda Pekkan'ın satılık villası için görüşmelere başlamıştı. Bu da tecrübeli golcünün Türkiye'de kalmak istediğine dair bir mesaj olarak algılanıyor. Galatasaray Yönetimi, Icardi'yi bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamanın formülünü arıyor.

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