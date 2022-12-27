Galatasaray , Süper Lig ’in 16. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi, bugünkü antrenmanda saha çalışmaları yaptı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas’a hareket edecek.