Galatasaray'da Icardi gelişmesi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi Dünya Kupası arasında Florya'da antrenman sırasında sakatlanmıştı. Bir süredir tedavisi ülkesinde devam eden oyuncu hafta sonu İstanbul'a ayak bastı. Tedavisine İstanbul'da devam edilen Arjantinli golcünün son durumunu Sarı-Kırmızılı taraftarlar merak ediyor.
Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray 'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren İcardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu. Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan İcardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.
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TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!
Cim Bom'un süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.
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HERKES İZİNLİ ICARDI FLORYA'DA
Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı! Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
MESSI PAYLAŞIMI YAPTI
Arjantin'in şampiyonluğu sonrası paylaşımda bulunan Icardi'den Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Icardi, "Şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.
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4 OCAK'TA ANKARA'DAKI MAÇTA SAHNEYE ÇIKACAK
Sabah'ın haberine göre; Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir. İcardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek. 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.