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Galatasaray'da iç transfer harekatı! Önce Taylan sonra Kerem

Aslan'da iç transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yıllık 2.5 milyon TL ile birçok takım arkadaşının gerisinde kalan Taylan'a, 7milyonTL'lik teklif yapılacağı öğrenildi. Ardından Kerem'in mukavelesinde de iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.

15 Ağustos 2021, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da iç transfer harekatı! Önce Taylan sonra Kerem

Galatasaray 'da sözleşme yenileme mevsimi başladı! Sarı-Kırmızılı ekibin genç yıldızları Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu ile yeni mukavele yapılacak. Öncelik ise Taylan'a verilmiş durumda. 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, senelik 2.5 milyon TL garanti maaş alıyor. Ancak bu para, yeni transfer edilen Aytaç, Alpaslan, hatta mukavelesi uzatılan Ömer Bayram'ın kazandığı ücretin yarısından az. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılı oyuncunun, sözleşme iyileştirme konusunda bir talepte bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla yeni kontrat görüşmeleri başlayacak.


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Bir anda vazgeçilmez oldu

Taylan'a, yeni sözleşmede senelik 7 milyon TL verilmesi bekleniyor. Taylan Antalyalı'nın ardından Kerem'le de yeni mukavele imzalanması gündemde. Yıllık 900 bin TL'ye oynarken, bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelen 22 yaşındaki hücumcunun da 6-7 milyon TL bandında bir kontrata imza atacağı bildirildi.


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