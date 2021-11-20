Milli maçlar için verilen arada Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe 'yi devirmek için tüm planlarını masaya yatırdı. Necati Ateş ve Selçuk İnan'la birlikte rakiplerinin tüm maçlarını mercek altına alıp analizlerini yapan teknik heyet, hücum ağırlıklı bir planlama ile sahaya çıkma kararına vardı. Taylan'ı yedek soyundurup tek ön libero olarak Berkan'ı kullanacak olan İmparator, Halil'i forvet arkası pozisyonuna çekip ileri uca Mohamed'i koyacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in yan-hava topları zafiyetini video-analizlerle takımına gösteren Fatih Terim, baskı oluşturmama adına takımını kampa almayacak. Ancak Terim geçen sezon Kadıköy'de kazandıkları derbi öncesinde yaptığı gibi dev maça evinde değil Florya'da hazırlanacak. Terim'in son taktik çalışmasının ardından bu gece tesiste kalmayı planladığı öğrenildi. Futbolcular ise yarın sabah Florya'da toplanacak.

TARAFTARLAR SÜRPRİZ YAPACAK!

Yarın akşam 52 bin taraftara ev sahipliği yapacak Nef Stadı'nda derbi hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Tribün grubu özel organizasyonlarla bu maça hazırlanırken ilk kez çifte koreografi planlanıyor. Maç öncesinde dev bir koreografi yapılacak, kale arkasındaki taraftarlar eğer derbi galibiyeti gelirse stadı terk etmeyecek ve ikinci bir organizasyonla bu zafer taçlandırılacak.

3 PUANA 4 MİLYON TL

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe galibiyeti için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbiyi kazanması halinde 4 milyon TL primle ödüllendirilecek.

Kaynak: Sabah