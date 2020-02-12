Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı futbolla camiayı hayal kırıklığına uğratan Galatasaray’da ikinci yarıyla birlikte kıpırdanmalar başladı.

BABEL VE NZONZİ GÖNDERİLDİ BELHANDA KESİLDİ TAKIM KENDİSİNE GELDİ

5 hafta 15 puan alarak liderle arasındaki puan farkını 3’e düşüren Cimbom’un, evinde Malatyaspor’u devirerek Kadıköy deplasmanına gitmeyi planladığı belirtilirken, Fatih Terim’in devre arasında yaptığı küçük çaplı operasyonun takıma ahenk getirdiği görüldü. Gerek Süper Lig gerekse Şampiyonlar Ligi’nde son derece ağır futbol oynayan Galatasaray’da birkaç ufak dokunuş takımın hızlanmasına yeterken, kadrodan Belhanda’nın kesilmesi, Babel ve Nzonzi’nin gönderilmesi seri galibiyetlerin gelmesine yetti.

EMRE AKBABA - FEGHOULİ VE ADEM BÜYÜK FARK YARATTI

Sol bekte oynamasına rağmen ataklara çıkmakta zorlanan Nagatomo’nun yerine Saracchi’nin getirilmesi, orta sahada Seri – Lemina uyumunun yakalanmasının yanı sıra Emre Akbaba’nın dönüşü ve Feghouli’nin ‘şampiyonluk modunu’ açması taraftarları sevince boğarken, geride bekleyen Onyekuru’nun üstüne koyarak gitmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Eskişehirspor’dan transfer edilen Sekidika’nın kenarda hazır durumda olması Fatih Terim’i hayli memnun ederken, Adem Büyük’ün forma mücadelesinden kopmaması ise camiada takdirle karşılandı.

Kaynak: Star