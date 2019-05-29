İki kupalı şampiyon Galatasaray, yaz dönemi transfer operasyonuna hızlı başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in sezon içerisinde ısrarla mesajını verdiği kadro dönüşümünün startını devre arasında veren Sarı-Kırmızılılar, vites yükselterek yoluna devam ediyor. Geniş çaplı bir liste üzerinde çalışan Galatasaray Yönetimi, neredeyse her mevkiye bir yıldız adayı belirledi ve Şampiyonlar Ligi’nde ilerleyebilecek kalitede bir kadro kurmayı hedefliyor. İşte bu doğrultuda ön plana çıkan bazı isimler...

Radamel Falcao

Galatasaray’ın ona karşı ilgisi artık sır değil. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Monaco’dan ayrılmaya hazırlanıyor ve transferdeki en ciddi talibi Cim Bom. Fatih hocanın, Diagne’nin yerine kadrosunda görmek istediği Falcao ile görüşmeler hayli olumlu geçiyor. Menaceri vasıtasıyla kurulan ilk temasta, Şampiyonlar Ligi detayını da göz önünde bulunduran tecrübeli forvetin, finansal şartlarda anlaşma sağlanması durumunda imzaya hazır olduğu belirtiliyor.

Hakan Çalhanoğlu

Devre arasında son anda iptal edilen Suudi Arabistan yolculuğu, bu kez kesin olarak gerçekleşecek gibi görünen Belhanda’nın yerine 1 numaralı aday Hakan Çalhanoğlu. Milan’da kalitesini kanıtlayan ve milli takımın vazgeçilmez ismi olan Hakan’ın kiralanması gündemde. Cim Bom’un teknik patronu Terim, kişisel ilişkilerini kullanarak Milan cephesini ikna etmeye çalışıyor. 25 yaşındaki futbolcu henüz Türkiye fikrine çok sıcak bakmasa da, yine Terim’in devreye girmesiyle transferde ilerleme kaydediliyor.

Ryan Babel

Beşiktaş ve Fulham’daki kontratı sona eren Ryan Babel, Galatasaray’ın sezon bitmeden anlaştığı birkaç isimden biriydi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışılan Hollandalı yıldız, kendisine sunulan diğer teklifleri de değerlendirmeye alırken, kulübe yakın kaynaklar resmi imzaların artık an meselesi olduğunu belirtiyor. 32 yaşındaki Babel, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Ancak istendiğinde santrfor, sağ açık ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Okay Yokuşlu

Elindeki yerli kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih hocanın listesindeki en kritik isimlerden biri Okay Yokuşlu. Kulübü Celta Vigo’nun finansal kaynak yaratma amacıyla transferine şartlı onay vermesi beklenen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için seçenekler açık. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama ya da doğrudan satın alma teklifleriyle İspanyol kulübünün kapısını çalacak. Okay’ın ilk görüşmelerde yeşil ışık yaktığı da gelen haberler arasında.