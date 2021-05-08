Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı'nın yerine Yedlin'i, sol bekte Ömer Bayram'ın yerine Saracchi'yi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu'nun yerine ise Radamel Falcao'yu 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındakki 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."

FALCAO 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11'de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.

ONYEKURU 4 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru, derbi ile birlikte geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının kadrosunda yer almayan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 maç sonra maça 11'de başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu, son olarak deplasmanda 3-0 kaybedilen Hatayspor maçında 11'de görev almıştı.