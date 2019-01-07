Serdar Aziz’in biletini kesen Galatasaray’da, Maicon’un durumu belirsiz. Brezilyalı stoper her an takımdan ayrılabilir. Bu durumu göz önünde bulunduran teknik direktör Fatih Terim, yönetimden iki stoper birden istedi.

Manchester City’den ayrılmaya hazırlanan Mangala konusunda önemli mesafe kateden Cim Bom’un gündemindeki bir diğer isim de oldukça tanıdık: Simon Kjaer...

Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında da ciddi şekilde gündeme gelen Danimarkalı stoper, Fatih hocanın çok beğendiği oyunculardan biri. Sarı-Kırmızılı Yönetim de Kjaer için yeniden şartları zorlayacak.

Yerine adam alıyorlar

Transfer flörtü İspanya basınında da yer bulurken, Estadio Deportivo Gazetesi Simon Kjaer’in Galatasaray’ın listesinde 1 numara olduğunu yazdı.

Sevilla devre arasında Manchester United’ın stoperi Eric Bailly’yi transfer etmeye hazırlanırken, Kjaer Galatasaray’a bir adım daha yaklaşacak.

Metin Karabaş