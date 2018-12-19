Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra üstü kapalı olarak dile getirdiği 'gelen-giden' operasyonunun ilk ayakları Brezilyalılar olacak. Finansal Fair Play dengesi nedeniyle alacağı yeni isimlere bonservis bedeli ödeyebilmek için bazı oyuncularla yollarını ayırması gereken sarı kırmızılılarda 3 futbolcuya teklifler geliyor.

Flamengo'nun talip olduğu Mariano için sarı kırmızılılar, Brezilya kulübü ile temaslarını sürdürüyor.

RODRIGUES SÜRPRİZİ

Brezilyalı sağ bekin 3 milyon euro seviyesinde bir paraya ayrılması bekleniyor. Bir başka Brezilyalı Maicon'un da Arap Yarımadası'nın yolunu tutacağı tahmin ediliyor. Bu oyuncudan da 5 milyon euro civarında bir gelir bekleniyor.

Rodrigues'in de ismi bazı Avrupa ekipleriyle anılıyor. Yeşil Burun Adalı futbolcu için taban fiyat olarak 10 milyon euro belirlendi. Bu 3 oyuncudan gelecek olan 18 milyon euro, başta Alan olmak üzere yapılması düşünülen transferlerin önünü açacak.

Kaynak: Sözcü