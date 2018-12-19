Galatasaray'da hedef transferlerde 18 milyon euro!

Mariano için Flamengo ile görüşülüyor. Maicon, Arap Yarımadası'na gidiyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Rodrigues için de Galatasaray'ın kapısı çalınacak.

19 Aralık 2018, Çarşamba 10:09 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da hedef transferlerde 18 milyon euro!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra üstü kapalı olarak dile getirdiği 'gelen-giden' operasyonunun ilk ayakları Brezilyalılar olacak. Finansal Fair Play dengesi nedeniyle alacağı yeni isimlere bonservis bedeli ödeyebilmek için bazı oyuncularla yollarını ayırması gereken sarı kırmızılılarda 3 futbolcuya teklifler geliyor. 

Flamengo'nun talip olduğu Mariano için sarı kırmızılılar, Brezilya kulübü ile temaslarını sürdürüyor. 

RODRIGUES SÜRPRİZİ

Brezilyalı sağ bekin 3 milyon euro seviyesinde bir paraya ayrılması bekleniyor. Bir başka Brezilyalı Maicon'un da Arap Yarımadası'nın yolunu tutacağı tahmin ediliyor. Bu oyuncudan da 5 milyon euro civarında bir gelir bekleniyor. 

Rodrigues'in de ismi bazı Avrupa ekipleriyle anılıyor. Yeşil Burun Adalı futbolcu için taban fiyat olarak 10 milyon euro belirlendi. Bu 3 oyuncudan gelecek olan 18 milyon euro, başta Alan olmak üzere yapılması düşünülen transferlerin önünü açacak. 

Kaynak: Sözcü

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.