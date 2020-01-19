Galatasaray'da hedef Shkodran Mustafi

Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesi sonrası Galatasaray’da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...

19 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da hedef Shkodran Mustafi

Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesi sonrası Galatasaray’da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi... Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.

Arsenal’de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Arteta izin verirse, Galatasaray kiralama teklifini resmiyete dökecek.

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