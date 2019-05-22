Taraftarlar ve camia 22. şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşıyor ancak Fatih hoca gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalmak istemeyen Terim, yönetimle transfer toplantılarına erkenden başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bu kez çeyrek finali ilk hedef olarak belirleyen Aslan, bu doğrultuda takviyeler konusunda hızlı davranacak.

Öncelikle kadrodaki durumu belirsiz isimlerin geleceği netleştirilecek. Bu oyunculardan biri de Onyekuru. 800 bin Euro’ya Everton’dan kiralanan Onyekuru, 30 maçta sergilediği 14 gol-5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynadı. Terim, genç kanat oyuncusunun kalmasını istiyor. Ancak Everton tekrar kiralamaya sıcak bakmadığı Onyekuru için en az 15 milyon Euro talep ediyor.

Almanya’da mutsuz

Eğer İngilizler ile orta yol bulunmazsa, Galatasaray’ın B planı hazır: Bruma... 2017’nin Temmuz ayında bonuslar dahil 15 milyon Euro’ya Leipzig’e giden Portekizli yıldız, Alman kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Onyekuru olmazsa Bruma’yı 1 yıl kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor. 24 yaşındaki yıldız futbolcu da eski hocası Fatih Terim’le çalışmaya oldukça sıcak bakıyor.

Metin Karabaş