Galatasaray'da hedef Alan'ı kampa yetiştirmek

Galatasaray, kontratı 19 Ocak’ta bitecek olmasına rağmen, Alan’ı 5 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına yetiştirmeye çalışıyor.

22 Aralık 2018, Cumartesi 07:09
- A +
Galatasaray'da hedef Alan'ı kampa yetiştirmek

Teknik ekibin kadroda görmeyi en çok istediği isimlerden Alan Carvalho cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan Brezilyalı forvetin fesih tarihinin öne çekilme ihtimali belirdi. Yani Sambacı, kontratın bitiş tarihinden daha önce Türkiye’ye gelebilir. Galatasaray Yönetimi’nin planı, Alan Carvalho’yu 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına yetiştirmek.

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için Çin kulübüne bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki forvete ise yıllık maksimum 3-3.5 milyon Euro arasında bir garanti ücret teklif edildiği belirtiliyor.

Bu haberi de okudularHulk'tan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.