Teknik ekibin kadroda görmeyi en çok istediği isimlerden Alan Carvalho cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan Brezilyalı forvetin fesih tarihinin öne çekilme ihtimali belirdi. Yani Sambacı, kontratın bitiş tarihinden daha önce Türkiye’ye gelebilir. Galatasaray Yönetimi’nin planı, Alan Carvalho’yu 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına yetiştirmek.

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için Çin kulübüne bonservis bedeli ödemeyecek. 29 yaşındaki forvete ise yıllık maksimum 3-3.5 milyon Euro arasında bir garanti ücret teklif edildiği belirtiliyor.

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