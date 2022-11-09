Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig ’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Karagümrük ve Beşiktaş derbisini kazanan Sarı-Kırmızılı takımda hedef Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yapmak. Bu arada Sarı-Kırmızılı takımda Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross dışında eski ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.







