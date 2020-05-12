Galatasaray’da uzun zamandır konuşulan fakat ne yönetim kanadının ne de Florya kanadının doğrulamadığı ayrılık gerçekleşti ve Hasan Şaş istifasını verdi. Aslında bu ayrılığa ek olarak Ümit Davala’nın da ayrılması sürpriz olmaz. Hande Sümertaş’ın istifasını bu süreçten ayrı tutmamak gerekiyor. Hasan Şaş konusuna dönecek olursak; aslında Hasan hoca Ocak’ta istifasını sunmuş fakat Florya tarafından kabul görmemişti. O dönemde aldığı uzun süreli ceza sonrası ‘Galatasaray’ı yıpratmak istemiyorum’ diyerek görevi bırakmak isteyen Şaş, o günden sonra pek de aktif olmadı. Fakat o günden sonra Terim ve Şaş arasında görüş ayrılıkları arttı.

Konuşmada olmayan 3’lü

Hasan Şaş’ın yardımcılıktan öte bireysel olarak takım çalıştırma isteği de bu kararda etkili oldu. Bu ayrılığı her ne kadar sezon sonu beklesem de kalan sürede gerçekleşmesi, görüş ayrılıklarının artık sürdürülebilir seviyede olmadığını gösteriyor. Hande Sümertaş ve Hasan Şaş’ın ardından artık gözler Ümit Davala’da. Pandemi sürecinde takımla yapılan telekonferans görüşmesinde olmayan bu üç isimden Ümit Davala’nın da istifası sürpriz değil.

Metin Karabaş