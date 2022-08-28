Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor 'a konuk olan Galatasaray 'da İsviçreli forvet Haris Seferovic, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Tutuk bir görüntü çizen tecrübeli golcü, 65. dakikada kenara alındı. Değişiklik tabelasında adını görmesinin ardından moralinin bir hayli bozulduğu gözlenen Seferovic, teknik patron Okan Buruk'a sitem ederek yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Ayrıca sosyal medya üzerinden Seferovic'i performansı nedeniyle eleştiren Galatasaraylı taraftarlar, tecrübeli ismin fizik olarak hazır olmadığı şeklinde görüş belirttiler.

1 milyon Euro karşılığında kiralanan ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan yıldız oyuncu, Galatasaray'dan 2.3 milyon Euro kazanıyor. Sarı Kırmızılılar'ın Süper Lig'deki 4 maçına da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki oyuncu, henüz gol sevinci yaşayamadı.







