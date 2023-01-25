Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe 'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , şampiyonluk yolunda fire vermeden devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transferde gaza basan Galatasaray’ın forvette önceliği, Okan Buruk'un “Tam aradığım yetenek” dediği isim Premier Lig devinin yeni transferi... İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...Stoperde ise öne çıkan adaylar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, iki genç oyuncu üzerinde yoğunlaştı.

KUPADA RAKİP BAŞAKŞEHİR

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ndeki rakibi Başakşehir oldu. Karşılaşma 28 Şubat-2 Mart arasında Nef Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen taraf, yarı finalde Trabzonspor -Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Galatasaray ve Başakşehir daha önce kupada bir kez karşılaşmıştı. 4 Şubat 2017'deki 5. Tur mücadelesinde Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 yenerek yoluna devam eden taraf olmuştu. İki kulüp de kura sonrası sosyal medya hesaplarından esprili paylaşımlarla, Cim Bom'un 7-0'lık son galibiyeti üzerinden bir rövanş göndermesinde bulundu.









HİÇBİR YÖNETİCİ GİTMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın bundan önce katıldığı tüm kuralarda 2. Başkan Metin Öztürk kulübü temsilen yer alıyordu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, dünkü kura çekimine hiçbir yöneticisini göndermedi. Galatasaray Yönetimi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlı olarak kura çekimine katılmadığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, tribün blokaj cezası sonrası yaptığı sert açıklamada, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

PFDK'DAN İHTAR CEZASI

Sarı-Kırmızılı camiadan büyük tepki çeken tribün blokajı sonrası Galatasaray'a bu kez PFDK'dan ihtar geldi. 17 Ocak'ta Alanyaspor ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin kupa kategorisinde ilk kez gerçekleşmesinden dolayı Galatasaray'a ihtar cezası verildiği açıklandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A CEVAP

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik, "Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" çağrısına Sarı Kırmızılılar'dan cevap geldi. Ali Koç'un çağrısına Dursun Özbek de resmi site üzerinden bir cevap verdi. Bu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç’a,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türk futbolunda “Herkes için adalet” arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz.

Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"









10 MİLYAR LİRAYA YAKIN GELİR HEDEFİ

Sarı Kırmızılı yönetim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin içinde yer aldığı araziyi Emlak Konut’tan alarak müthiş bir operasyon içerisine girdi. 22 bin 627 metrekaresi kendine, 40 bin 722.5 metrekaresi de Emlak Konut’a ait bulunan alan üzerinden büyük bir katma değer sağlayacak olan sarı-kırmızılıların, buradan beklentisi tam 10 milyar lira... Kendisine ait olmayan araziyi 1.2 milyon liraya alacağı belirtilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, bu operasyonun detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

PARANIN TAKIMI FLORYA VE KEMERBURGAZ'A

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın 2.2 milyar lira olduğunu hatırlatan yetkililer, Florya’dan gelecek para sonrasında 8 milyar lira artıya geçeceğini ifade etti. Diğer taraftan Mecidiyeköy’deki GS LEO Residences’ın satışından 1 milyar liranın üzerinde gelir elde eden sarı-kırmızılıların, bu paranın tamamını Florya ve Kemerburgaz için harcanacağı bildirildi. Bu arada Emlak Konut, Galatasaray’a verdiği 41 dönüme yakın arazinin değerlemesini de yaptırdı. Yaklaşık bir ay önce yapılan açıklamaya göre Florya arazisinin değerinin KDV hariç değeri 900 milyon lira, KDV dahil değeri ise 972 milyon lira olarak belirlendi.

KEREM'E 1 YILIN ARDINDAN BİR ZAM DAHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki üçüncü imzasını atmak üzere... 2020 yazında Erzincan'dan transfer edilen Kerem, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Aralık 2021'de zamlı mukaveleye imza atmış ve yıllık maaşını 10 milyon Lira'ya çıkarmıştı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduktan sonra bir anda vites yükselten 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir zamlı mukaveleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Genç yıldızın menajeriyle kulüp yetkililerinin önceki akşam bir araya geldiği ve sözleşme şartlarında mutabakata varıldığı öğrenildi.

TRANSFER ŞAMPİYONLUK SONRASI

Kerem'in yeni maaşının 1 milyon Euro seviyesine karşılık olarak 20 milyon Lira bandında bir rakama karşılık geleceği belirtiliyor. Galatasaray'ın yanı sıra Türk Milli Takımı formasıyla da yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu'nu özellikle Fransa, Almanya ve İspanya'dan kulüpler ciddi olarak takip ediyor. Hatta Sarı-Kırmızılı kulübe ara transfer döneminin sonuna doğru önemli teklifler gelebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'da plan Kerem'i sezon sonuna kadar kadroda tutup Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber daha yüksek rakamlara satabilmek. Bu sezon 22 resmi maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem'in de Galatasaray'la şampiyonluk yaşadıktan sonra yurt dışına gitmeyi planladığı, gelen haberler arasında.





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ÇIKIŞ MADDESİ OLACAK

Bu arada Kerem'in yeni sözleşmesinde bir çıkış maddesinin olacağı da öğrenildi. Ancak son rakam konusunda kesin bir mutabakata varılamadığı bildirildi. Galatasaray Yönetimi, sözleşmede en azından 25 milyon Euro gibi bir rakam yer almasını istiyor. Kerem cephesinde maksimum 15 milyon Euro'luk bir beklenti söz konusu. Ancak bu pürüzün de kısa süre içerisinde çözülmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

SEFEROVIC'TEN SÜRPRİZ TERCİH

Kiralık geldiği Galatasaray'da gözden çıkarıldıktan sonra ülkesi İsviçre ve İtalya'dan transfer teklifleri alan Haris Seferovic'ten sürpriz tercih... Tecrübeli santrfor, İstanbul'da kalmak istediğini hem kulüp yönetimine hem de menajerine bildirdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, Seferovic'in geri dönmesini istemedikleri ve sürece dahil olmayacağını açıkladı. Golcü futbolcu ise Galatasaray ve Başakşehir'in anlaşmasını istiyor. İsviçreli yıldız, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine Başakşehir'de devam etmeyi planlıyor.

VARSA YOKSA FOFANA

Haris Seferovic'le yolları ayırıp kadrosunu bir forvetle takviye etmeye hazırlanan Galatasaray'da, kritik bir transfer zirvesi gerçekleşti. Erden Timur'la Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi. Aslan'ın hocası bu görüşmede özellikle bir isim üzerinde durdu. Bir süredir transfer gündeminde yer alan David Datro Fofana için, "Oyun sistemimize en uygun yetenek" diyen Buruk, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin kiralık ya da değil mutlaka Sarı-Kırmızılı formayı giymesi gerektiğini dile getirdi.

Fofana transferi için Drogba'yı devreye sokan Galatasaray Yönetimi, Chelsea ile temasları sıklaştırma kararı aldı.

TÜM DETAYLARA BAKIYORLAR

Bonservisi Chelsea'de bulunan genç golcünün tecrübe kazanması amacıyla kiralık verilmesi planlanıyor. Galatasaray da talipler arasında. Ancak İngiliz kulübünün, Süper Lig'e çok sıcak bakmadığı biliniyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde iki kulübün de efsanelerinden olan Didier Drogba'yı araya sokarak işi bitirmeye çalıştı. Chelsea cephesinin tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı, Fofana'nın hangi takımda daha fazla süre bulabileceği gibi detayların da kontrol edildiği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN PLANI FARKLI

Galatasaray'da Icardi ve Gomis, ileri uçta formayı kimseye kolay kolay kaptırmayacak gibi görünse de Okan hocanın planı daha farklı. Fofana'nın patlayıcı gücünden yararlanmak isteyen başarılı çalıştırıcı, onu zaman zaman Mertens'in yerinde, zaman zaman da Kerem'in yerinde yani sol çizgide kanat forvet olarak kullanmayı düşünüyor. Buruk'a göre Fofana'nın hızı ve top sürme kabiliyeti, Galatasaray'ın hücum gücüne seviye atlatabilir. Sarı-Kırmızılılar, Okan hocanın talebi üzerine Chelsea ile temasları sıklaştıracak.





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STOPER OPERASYONU BAŞLADI

Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'in yokluğunda, Giresunspor deplasmanına Emin Bayram'la çıkmaya hazırlanan Galatasaray, acil stoper takviyesi peşinde. Sezon başında transfer edilen Ross'un sakatlık sonrası takıma dönmesine rağmen hazır olmaması, Danimarkalı oyuncunun kiralık verilmesi düşüncesini ortaya çıkardı. Bu bölgeye yine genç ama daha hazır bir oyuncu transfer etmeyi planlayan Galatasaray'ın gündeminde iki isim öne çıkıyor. Bunlardan biri, daha önce de transferi için görüşmeler yapılan Cenk Özkacar. 22 yaşındaki Milli savunmacı, kiralık gittiği Valencia'da şans bulamamaktan şikayetçi.

22 yaşında, 1.90 boyundaki solak stoper Cenk Özkacar, yerli adaylar arasında Okan Buruk'un en çok istediği oyuncu.

CENK ÖZKACAR'DAN OLUMLU YANIT

Hem genç stoperle hem de bonservisini elinde bulunduran Lyon'la görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, bu transferi satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemini kullanarak gerçekleştirmek istiyor. Cenk'in ilk temaslarda Galatasaray'a olumlu yanıt verdiği, Lyon cephesinin de transfere sıcak baktığı, fakat satın alma rakamlarında şimdilik ciddi bir fark olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi bu transferi ocak ayı bitmeden sonuçlandırmanın hesapları içinde.









OMERAGIC'TE MALİYET DÜŞÜRME ÇALIŞMASI

Listenin zirvesindeki diğer oyuncu, sezon başında da transfer gündemine gelen, ancak bonservisi cep yakan Becir Ömeragic. İsviçre'de Zürich forması giyen 21 yaşındaki stoper, bu sezon formasını kaybetmiş durumda. Hayli yüksek potansiyele sahip olan Bosna kökenli İsviçreli futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

21 yaşında, 1.87 boyundaki İsviçreli stoper Ömeragic'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Mathias Ross transferinde olduğu gibi, Ömeragic konusunda da maliyeti mümkün olduğunca düşürerek riski minimum seviyeye indirmeyi planlıyor.







