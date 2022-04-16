Galatasaray 'da Dinamo Kiev’le yapılan dostluk maçında şans bulan gençlerden iki isim beğeni topladı. Özgür Baran Aksaka ile Hamza Yiğit Akman, Ukrayna ekibine karşı iyi sınav verdi.

İkinci yarının başında oyuna giren ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken Özgür Baran Aksaka’nın orta sahadaki performansından Domenec Torrent’in de etkilendiği öğrenildi.

8 yaşında Florya’nın kapısından giren ve 19 yaşında A Takım forması giyen Baran Aksaka “Her gece bu anın hayalini kuruyordum. Sneijder’in stilini çok beğeniyorum” diyerek duygularını paylaşıyor.

Dikkat çeken bir başka isimse son bölümde şans bulan Hamza Yiğit Akman oldu. Aynı zamanda eski futbolcu Ayhan Akman’ın oğlu olan Hamza Yiğit Akman da ilk kez sarı-kırmızılı forma giydi. Galatasaray’daki ilk resmi maçına 2005 yılında Ayhan Akman’ın yerine girerek çıkan Arda Turan, 17 yıl sonra Dinamo Kiev maçında yerini A Takım’daki ilk maçına çıkan Ayhan Akman’ın oğlu Hamza Akman’a bıraktı.

Milliyet







