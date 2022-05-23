Olağanüstü seçime kısa bir süre kala Galatasaray 'la ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Portekiz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Boavista'nın sol beki Yanis Hamache ile ilgilendiğini öne sürdü. Ancak haberi yapan internet sitesine göre Galatasaray'ın bu transferde işi hiç kolay değil. Çünkü 22 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulüp ilgileniyor.

Fransa'dan St. Etienne Lorient ve Brest, İtalya'dan Sassuolo ve Hollanda'dan Feyenoord'un da Hamache'yi kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.Boavista formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Yanis Hamache 4 gol ve 4 asistle oynayarak 8 gole direkt etki yaptı.

Özellikle hücumda çok etkili bir sol bek olan genç yıldız ülkesinde futbola başladı. Nice'in altyapısında yetiştikten sonra 1 sezon Sırp ekibi Kızılyıldız'da kiralık oynadı.

Ardından Nice'in A takımına yükselen Yanis Hamache 2020 yılında Boavista'nın yolunu tuttu. (Takvim)