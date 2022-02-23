Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray 'ın Göztepe 'yi uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Halil Dervişoğlu'nun ekrana yansıyan bir karesi gündem olmuştu.

62. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakan genç futbolcunun skor 2-2 iken 90+6. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu için ekrana gelen Arda Kardeşler'in penaltı kararı vermesinin ardından sahadaki ve yedek kulübesindeki bütün futbolcuların sevindiği anlarda Halil Dervişoğlu'nun yedek kulübesinde mutsuz bir şekilde oturduğu, ekranlara yansımıştı.

Bunun üzerine genç futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Halil Dervişoğlu paylaşımında, görüntüsünün takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmasından kaynaklandığını ve kimseye bir tavır göstermediğini dile getirdi.

Halil Dervişoğlu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonrada edeceğim."

Halil Dervişoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:







