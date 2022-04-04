galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'da Halil Dervişoğlu görüşme odasına

Mostafa Mohamed'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe derbisinde Bafetimbi Gomis'in yedeği Halil Dervişoğlu olacak.

Bu anlamda Aslan'ın hocası Domenec Torrent, 22 yaşındaki forvet ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Torrent, zorlu mücadele öncesinde Halil'den kendisini hazır tutmasını isteyecek. Gerek görülmesi halinde Halil ekstra çalışmalar yapacak.

Omar derbiye hazırlanıyor

Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve bir yandan da adelesinde ufak sorun bulunan Omar Elabdellaoui için yoğun bir tedavi uygulanıyor. Edinilen son bilgilere göre 30 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Norveçli futbolcu, büyük bir aksilik olmazsa Sarı-Lacivertliler karşısında sahada olacak.

Sofiane Feghouli defteri kapandı

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Cezayirli, Cim Bom'un uyarılarına rağmen milli takım ile maça çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden adalesinde yırtık oluşan Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacak. Bu anlamda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de sezon sonunda sözleşme yenilenmeyecek. Feghouli, bu sezon çıktığı 29 maçta 5gol ve5 asistlik performans sergilemişti.