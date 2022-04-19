Ligde Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başladıktan 6 maç sonra yeniden sahaya çıkan gurbetçi oyuncu 53'te Omar'ın sağdan ortasında kafayla topu ağlara gönderdi, Halil 11 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Son golünü 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında ağlara gönderen Halil 4. golünü kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu bu gollerin tamamını NEF Stadı'nda attı. Halil maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bir süredir oynamıyordum. İyi antrenman yaptık. Bugün ilk yarı takım olarak biraz zorlandık. İkinci yarı bunu değiştirdik. Birkaç pozisyonu daha değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi" dedi.

"Geleceğimle ilgili düşüncem şu an yok"

Halil Dervişoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada Galatasaray 'daki geleceğiyle ilgili konuştu: Buradaki geleceğimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Kötü bir sezon geçirdik. Şu anda kalan maçları kazanmayı düşünüyoruz. Bütün konsantrasyonum o yönde.