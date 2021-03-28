Galatasaray formasıyla büyük başarılara imza atan Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan futbolu bırakmalarının ardından Galatasaray'da görev yapmaya devam ediyor. Riera ve Selçuk, Terim'in yardımcılıklarını yaparken, Hakan da idari menajer görevini üstleniyor.

Fatih Terim'in ve Ümit Davala'nın cezası nedeniyle takımın başında olamayacağı Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında bu isimlere büyük görev düşüyor. Levent Şahin takımın başında yer alacak ancak bu 3'lü de idmanlarda oyuncularla yakından ilgilenecek.



