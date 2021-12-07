Süper Lig'de istediği oyunu bir türlü yakalayamayan Galatasaray 'la lider Trabzonspor arasında puan farkı gittikçe artarken futbolculara eleştiriler de yükseliyor. Büyük beklentilerle transfer edilen bir isim hayal kırıklığına neden oldu. Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz cumartesi günü evinde Altay ile 2-2 berabere kalarak yine puan kaybı yaşamıştı. Bu kayıpla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen sarı-kırmızlılarda tepkiler büyüyor.









Kayıplara karıştı

Sarı-kırmızılı ekipte sahada kötü performans gösterenler kadar kadroya dahi giremeyen futbolcular da hayal kırıklığı yarattı. Özellikle bir isim beklentilerin çok uzağında kaldı. Galatasaray’ın son dakikada kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao kayıplarda... Portekiz ekibi Famalicao’dan transferin son anında kiralanan Brezilyalı orta saha, ligde 6 haftadır maç kadrolarına dahi alınmıyor. Galatasaray’ın son dakikada kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao kayıplarda... Portekiz ekibi Famalicao’dan transferin son anında kiralanan Brezilyalı orta saha, ligde 6 haftadır maç kadrolarına dahi alınmıyor.

Büyük hayal kırıklığı

Gözden çıkarılan 21 yaşındaki futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, en çok ihtiyaç duyulan pozisyonda bile kendisini gösterememesi şaşkınlık yarattı. 100 bin euroya kiralanan ve sözleşmesinde 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Assunçao ligde sadece Kayseri ve Konya maçlarında forma giydi. Yetersiz bulunan genç oyuncu, hazırlık maçlarında da verilen şansı iyi kullanamadı.

Milliyet







