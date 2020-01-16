Galatasaray’da gündem transfer

Galatasaray’da transfer çalışmalarına son sürat devam ediliyor. Şu ana kadar sol beke Saracchi, sol açığa Onyekuru, sağ açığa da Sekidika takviyesi yapan Sarı-Kırmızılılar, acil stoper arıyor.

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın kontratını dondurmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in sunduğu liste doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor. Henüz Mert Çetin ve Murillo temaslarından olumlu sonuç elde edemeyen Sarı-Kırmızılılar, listedeki diğer isimlerle de görüşmelerde bulunacak.

Ayrı bir liste hazırlığı

Kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin takımdan ayrılması durumunda ön libero pozisyonunda oluşacak boşluğu takviye etmesi de gündeme gelen Sarı-Kırmızılılar’da, Terim’in ayrı bir liste daha hazırladığı öğrenildi. Şimdilik Lemina, Seri, Taylan gibi isimlerle bu bölgeyi doldurmayı düşünen tecrübeli hoca, rekabeti arttırmak için, eldeki yabancı sayısının son durumuna göre bir takviye talebinde daha bulunabilir.

Doktor raporu bekleniyor

Forvette tamamen Falcao’nun üzerine ikinci yarıyı kurgulayan Galatasaray’da, Andone’nin durumu da kritik rol oynayacak. Rumen golcü her ne kadar bireysel çalışmalara başlayıp 2 hafta içerisinde geri döneceğinin müjdesini verse de, fiziksel durumunun Süper Lig temposunu kaldırabilmesi konusunda endişeler var. Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda Andone’nin kontratının dondurulması hakkında son karar verilecek. Her ihtimale karşı yerli forvet arayışları var.

Gözü hâlâ Galatasaray’da

Bonservisi Galatasaray’da bulunan Diagne’nin geri dönüşüne ise Fatih hocadan henüz onay çıkmadı. Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı kalan ve akıbeti merak konusu olan Senegalli golcü, hâlâ Sarı- Kırmızılı kulüpten haber bekliyor.