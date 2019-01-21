Galatasaray'ın 800 bin euroya Everton'dan kiraladığı Onyekuru, ligin ikinci devresine kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparak başlayınca iyice göze girdi. Sezon başından beri farklı bölgelerde oynayan ancak en çok sol açıkta verimli olan 21 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisinin alınması gündemde...

Cim Bom'da yıllık 1.2 milyon euro maaşla forma giyen Onyekuru, Temmuz 2017'de Belçika ekibi Eupen'den Everton'a transfer olmuş, Anderlecht'te kiralık forma giymişti. Piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Onyekuru için İngiliz ekibi Everton ile masaya oturmayı planlayan sarı kırmızılılar, Ozan Kabak'tan gelecek parayla (11 milyon euro) bu oyuncunun bonservisini alabilir.