Galatasaray'da gündem Mehmet Topal! 1+1 yıllık kontrat...

Galatasaray'dan Mehmet Topal sürprizi... Sarı Kırmızılıların takımdan ayrılması gündemde olan Fernando’nun yerine Mehmet Topal’ı transfer etmek istediği 1+1 yıllık kontrat önereceği ileri sürüldü.

04 Temmuz 2019, Perşembe 06:01
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Galatasaray'da gündem Mehmet Topal! 1+1 yıllık kontrat...

Yönetimle maddi konularda sıkıntılar yaşayan ve gönderilmesi gündemde olan Fernando’nun yerine, Galatasaray’ın Mehmet Topal’ı gündemine aldığı iddia edildi. Daha önce de Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia’ya transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe ile yollarını ayırarak boşa çıkmış olması, Galatasaray’ın hamlesinde kritik rol oynuyor.

Fenerbahçe’den ayrılan 33 yaşındaki Topal, milli takımda Terim’in jokeriydi.

Topal’a 1+1 yıllık kontrat önerileceği, 25 maç oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği, sözleşmenin de Türk Lirası üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Yakup Çınar

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