Kongre sürecinde olmasına karşın Marcao ile sözleşme uzatan, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara gibi sezonun flaş isimleriyle el sıkışıp transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray’da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca orta sahaya bir süredir ‘Yeni Melo’ arayışı içerisindeydi. Çin’den Paulinho’ya göz koyan Sarı-Kırmızılılar rotayı bir anda Ada’ya çevirdi. Crystal Palace’ın yıldız oyuncusu Ceikhou Kouyate yeniden Galatasaray’ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde de Aslan’ın istediği, ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul’a yakın.

Hem orta saha hem stoper

Crystal Palace’la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaraylı taraftarlardan da aldığı mesajlardan ötürü Sarı-Kırmızılı takımı takip eden Kouyate menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal Milli Takımı’nın da kaptanı olan başarılı oyuncu, önliberonun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih hocanın listede üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında.

Ömer Necati Albayrak



