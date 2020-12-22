Galatasaray’da Göztepe karşısında 4 değişiklik

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşıyor. Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim’in yerine yedek kulübesinde Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Aynı müsabakada kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Marcao da müsabakada bulunmuyor.

Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda, 4 maç sonra 11’de

Galatasaray son oynadıkları Karagümrük maçına göre 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcao, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan’ın yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda'ya 11’de görev aldı. Bu 4 futbolcu son olarak ligde 4 maç önce Sivasspor deplasmanında 11 başlamıştı. Sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı.

Cimbom’da korona virüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel ve Etebo maçında kadrosunda yer almıyor.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşına Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.







