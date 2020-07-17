Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları tamam

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

17 Temmuz 2020, Cuma 23:18 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları tamam

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Devam eden bölümde gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, yarın oynanacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...