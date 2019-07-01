Transfer harekâtında düğmeye basıp, cuma akşamı Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kamuoyuna duyuran Galatasaray'da taraftarlar diğer transferleri beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılılarda şimdi sırada daha önce sağlık kontrolünden geçirilerek anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı var. İki futbolcunun da transferlerinin bugün açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim tüm transferlerin sezon başına yetiştirilmesini isterken, yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

(Sabah)