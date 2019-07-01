Galatasaray'da gözler Yusuf ve Şener'de

Galatasaray'da taraftarlar diğer transferleri beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda şimdi sırada daha önce sağlık kontrolünden geçirilerek anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı var.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 09:04
- A +
Galatasaray'da gözler Yusuf ve Şener'de

Transfer harekâtında düğmeye basıp, cuma akşamı Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kamuoyuna duyuran Galatasaray'da taraftarlar diğer transferleri beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılılarda şimdi sırada daha önce sağlık kontrolünden geçirilerek anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı var. İki futbolcunun da transferlerinin bugün açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim tüm transferlerin sezon başına yetiştirilmesini isterken, yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...