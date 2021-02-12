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Galatasaray'da gözler yine Mohamed'de

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra çıktığı 3 maçta 3 gol atan Mostafa Mohamed, sezonun en kritik dönemine girilirken takımın hücumdaki en önemli kozu haline geldi.

12 Şubat 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gözler yine Mohamed'de

Fizik gücü, mücadelesi, etkili vuruşlarıyla fark yaratan 23 yaşındaki Mısırlı, bir anda Terim'in prensi haline geldi. Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de oynayacak olan Mohamed'i skora daha da yakınlaştırmak isteyen Fatih hoca, oyun düzeninde bazı güncellemeler yapacak. Mohamed'i ona yakın bir isimle destekleyerek, stoper markajından kurtarmayı düşünen Terim, kenarlardan yapılacak etkili ortalarla Mısırlı yıldızın santrfor özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışacak.


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