Galatasaray ’da kaos dolu günler şimdilik sona erdi. Burak Elmas ve yönetimi geçtiğimiz ay yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemişti. Bunun ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte, seçim tarihi 30Nisan olarak belirlenmişti. Ancak mahkeme daha sonra genel kurulun iptaline karar vermişti. 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Bu kararın ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim takvimi aynı şekilde devam edecek, başkanlık yarışı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk arasında geçecek. Çağlayan Adliyesi’nde görülen davanın ardından, Galatasaray Yönetimi bir açıklama yaparak süreç hakkında bilgi verdi.

'Örnek bir birliktelik'

Resmi sitedeki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde yönetim kurulumuz Galatasaray demokrasisinin ve değerlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmek adına tüm çabayı ve iradeyi göstermiştir. Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde de Divan Kurulumuz, Genel Kurul Divanımız ve Başkan Adaylarımız tüm süreçlere ve kararlara dahil edilerek Galatasaray için örnek bir birliktelik ve şeffaflık sergilenmiştir..."

'İstişare toplantısı yapıldı'

"Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu konuda kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır. Bu vesile ile 30Nisan’da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz."









Adaylar kolları yeniden sıvadı

Hamamcıoğlu'nun Torrent mesajı

Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı ve şimdiki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent konusunda bir açıklama yaptı. Hamamcıoğlu, "Ben Torrent'leçalışmayacağız demedim. Sözleşmeyi görmedik, iptal şartları nedir, Torrent'in vereceği rapor nedir... Orta ve uzun vadeli planlarımızda yok dedik, bunun da arkasındayım" ifadelerini kullandı. Eşref Hamamcıoğlu'nun, başkan seçilmesi halinde Alman veya Fransız bir teknik adamla çalışmak istediği biliniyor.

Metin Öztürk'ten destek ziyareti

Şimdiden destek turlarına başlayan bir diğer başkan adayı Metin Öztürk, Galatasaray'a yaptığı yardımlarla bilinen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti. Kerimoğlu, "Galatasaray’a verdiğim destek hep ortadadır. Sayın Metin Öztürk´e de şahsıma gösterdiği bu nezakete teşekkür ediyor, seçim sürecinde başarılar diliyorum" dedi. Öztürk de, "Yerel yönetimlerin spora verdiği destek son derece önemli. Spora katkıları için Kerimoğlu'na teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ne dediler?

Metin Sinan Aslan (Divan Başkanı): "Bugün biz görevimizi yaptık. Ben divan heyeti adına buradaydım. Kulüp avukatları ayrıca buradaydı. Ayrıca yaklaşık 40 yakın üyemiz toplantıya katıldı. Divan başkanımız da katıldı. Mahkeme Galatasaray’ın önünü açtı. Bize göre artık 30 Nisan’da Galatasaray seçimi yapılacak."

Av. Metin Ünlü (Kulüp Üyesi): "Talebimiz yerine getirildi. Hukuk üstünlüğü burada yine kendine vücut buldu. Takvim 23 Nisan'da başladığı için yarın (bugün) Galatasaray Lisesi’nde ilgililer ve üyeler bulunabilir. Çoğunluk sağlanamazsa orada bir zabıt tutulur ve artık seçim sürecine girmiş oluruz. Seçim sürecine girdikten sonra buna artık kimsenin engelleme şansı yok."

Can Natan (Metin Öztürk'ün avukatı): "Başkan adaylarından Metin Öztürk adına feri müdahil olarak davaya müdahil olduk. Mahkeme bugün çok doğru bir karar vererek seçimlerin önünü açtı. 30 Nisan’da seçimlerin yapılması herhangi engel kalmamıştır. Hayırlı olmasını diliyorum."







