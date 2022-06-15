Futbol direktörlüğünü Aslan'ın eski hocası Riekerink'in yaptığı 3. Lig takımlarından İskenderun'da kiralık olarak forma giyen Metehan Baltacı, Galatasaray 'da yeni sezonun A takım oyuncu adayları arasında gösteriliyor.

1.89'luk güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Metehan, arkadaşları arasında bir adım öne çıkıyor. Çoğunlukla sol stoper olarak görev yapan Metehan'ın, Marcao'ya çok iyi bir yedek olabileceği belirtiliyor. İskenderun formasıyla 27 maça çıkan ve 2 kez gol sevinci de yaşayan Metehan Baltacı, A takıma girmek için sezonun açılmasını artık iple çekiyor.







