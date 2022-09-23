Cim Bom Milli arayı boş geçirmiyor... Sarı-Kırmızılılar, yarın akşam hazırlık maçında İstanbulspor’la kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda önemli bir değişim yapmayı planlıyor. Başarılı hoca, ligde henüz forma şansı bulamayan Juan Mata’yı ilk 11’de başlatmayı düşünüyor. Transferin son günlerinde kadroya katılan İspanyol yıldız, ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Mauro Icardi’nin de 11’de oynaması bekleniyor.

Dünkü idmanda attığı gollerle yıldızlaşan Icardi, İstanbulspor karşısında tribünleri coşturmak istiyor.

Hazırlık maçı olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin Nef Stadı’nı büyük oranda dolduracağı öğrenilirken, gözler dünyaca ünlü iki futbolcunun performansında olacak. Özel idman programlarıyla fiziksel eksiğini hızla kapatan Mata, İstanbulspor karşısında oynayacağı futbolla ligdeki kritik Adana Demir maçında kadroya girmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan Juan Mata, Nef Stadı’nda ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Icardi’nin ise Gomis’in yerine bundan sonraki periyotta 11’deki yerini alacağı belirtildi. Yarınki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve D-Smart’tan yayınlanacak.