Galatasaray’da gözler Falcao’da!

Galatasaray formasıyla 10 resmi maçta 2 gol atabilen Radamel Falcao için patlama vakti geldi. Kolombiyalı yıldız, bugünkü Antalyaspor maçında takımının en önemli kozu olacak.

Sakatlık sonrası sahada aldığı süreyi her hafta üzerine koyarak arttıran ve artık 90 dakika görev yapabilen Falcao, Antalya maçı için ekstra çalışmalar yaptı.

Türk Telekom Stadı’nda atacağı gollerle taraftarı coşturmaya hazırlanan yıldız futbolcu, devre arası kampıyla birlikte sezonun ikinci yarısında eski görüntüsüne kavuşmayı hedefliyor.