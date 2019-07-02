Galatasaray’da gözler Ever Banega’da! 4 Temmuz...

Galatasaray’da gözler Ever Banega’da... Sarı- Kırmızılılar’ın yeni 8 numarası olması beklenen Arjantinli yıldız için geri sayım sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim sadece Süper Lig’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde de Galatasaray’a büyük seviye atlatacağını düşündüğü 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 4 Temmuz’daki sezon açılışına katılmasını istiyor. Tangocu’yla her konuda anlaşma sağlayan, kulübü Sevilla’yla da son pürüzleri gideren Galatasaray Yönetimi, artık detaylar üzerinde duruyor. Şu sıralar tatilin son günlerini yaşayan Banega, kulübünden haber gelir gelmez eşyalarını toplayarak İstanbul’un yolunu tutacak.

Avrupa’da çok tecrübeli

Ever Banega, özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcu, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde tam 30 maça çıktı, 3 gol 3 asistle oynadı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi’nde de 41 maçta sahne aldı ve 4 gol 9 asiste imza attı. Hem temposu hem de tekniğiyle oyunu çift yönlü olarak oynayabilen Banega’nın bu tecrübesi, Terim’i transferde heyecanlandıran en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.