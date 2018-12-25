Galatasaray’dan yeni bir transfer hamlesi daha. Çin kulübü Guangzhou ile kontratı 19 Ocak’ta sona erecek olan Alan Carvalho ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı forveti Türkiye’ye daha erken bir tarihte getirmeye çalışıyor.

Çin kulübüyle görüşüp, fesih gününü öne çekmek isteyen Galatasaray Yönetimi, gerekli girişimleri başlatmış durumda. Diğer taraftan Alan’ın kontrat feshi gerçekleşmeden, kampa getirilmesi veya idmana çıkarılmasıyla ilgili bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı hakkında FIFA’ya danışılacağı öğrenildi.

Fatih Terim yönetime tarih verdi!