Sarı-Kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Tuzlaspor’u konuk edecek. Galatasaray bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.00’de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’la oynayacağı maçta görev genç oyuncuların olacak. Fatih hoca, forvette 17 yaşındaki Erencan Yardımcı’yı, sağ kanatta 19 yaşındaki Yunus Akgün’ü, forvet arkasında yine 19 yaşındaki Atalay Babacan’ı, stoperde 17 yaşındaki Işık Kaan Arslan ile 16 yaşındaki Emin Bayram’ı oynatmayı düşünüyor. Süleyman Luş, Gökay Güney gibi isimler de Terim’den şans bekliyor.