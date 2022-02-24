Galatasaray , Süper Lig ’in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Gomis ve diğer futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde gerçekleşen salon çalışmasının ardından sprint koşuları gerçekleştirdi. Top kapma ve pas çalışmasını hücum organizasyonları takip etti. Antrenman dar alanda üç grup halinde yüksek tempolu çift kaleyle tamamlandı.

Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol A Takımı, Rizespor maçı hazırlıklarına cuma sabahı yapacağı antrenmanla devam edecek.