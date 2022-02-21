3. yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılılar'a geri dönen Bafetimbi Gomis, Alanyaspor mücadelesinde hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadı. Fransız forvet, geçen hafta ise Kayserispor karşısında 59 dakika sahne aldı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ilk sınavında pozisyonlara girse de fileleri havalandıramadı fakat başarılı bir performans sergiledi. Gomis, hafta içerisinde ise ekstra çalışmalar yaptı. Yıldız santrfor, 90 dakika forma giyebilecek duruma geldi. Gomis, Göztepe mücadelesinde atacağı gol ve gollerle takımına katkı sağlamak istiyor.