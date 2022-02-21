Galatasaray 'da 2017-18'de tarihi bir sezon geçirip ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Bafetimbi Gomis, dönüşünde ise eski ortamın çok uzağında bir takım buldu. Sarı-kırmızılı forma ile 43 maçta 32 gol atarak şampiyonluğu getiren Fransız oyuncu devre arasında yeniden geldiği Galatasaray'da ise takımın üzerindeki kötü havayı dağıtmak için kolları sıvadı.

TEKNİK HEYETİN GÖZÜ ONDA

Geldiği günden bu yana özellikle takımdaki genç isimleri yüreklendiren ve sık sık konuşmalar yapan Gomis ayrıca tüm ekibi de yemeğe götürerek yeniden eski günlerdeki atmosferi yaratmaya çalışıyor. Bu hafta yapılan idmanlarda en hırslı isim olarak görülen Gomis, gol yollarında yaşanan soruna da Göztepe maçı ile birlikte 'dur' demek istiyor. Teknik direktör Torrent'in de sık sık konuştuğu 36 yaşındaki forvetin İzmir deplasmanında erken atılacak bir golün takıma da moral vereceği görüşünde. (Sabah)