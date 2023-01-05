Galatasaray , deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde iç sahada hata yapmadı. 17. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrılırken son haftaların formda isimleri Bafetimbi Gomis ve Barış Alper Yılmaz yine galibiyette büyük rol oynadılar.





Dries Mertens coştu bir kere

Belçikalı yıldız, Sivasspor maçında attığı golden sonra dünü de boş geçmedi. Mertens, Gomis'in golünde yaptığı asistle alkış aldı.

Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 83 dakika boyunca Galatasaray'ın ataklarını başarıyla yönlendirdi. 35 yaşındaki futbolcu, dünkü servisiyle birlikte ligde peş peşe 4 maçta da skor katkısı sağlamış oldu (Başakşehir ve Sivas'a gol, İstanbul ve Ankaragücü'ne asist).





Berkan'dan müthiş mücadele

Berkan Kutlu, Torreira'nın cezalı olduğu Sivasspor maçında harika performansıyla arkadaşını aratmamıştı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün yine Torreira ve Oliveira'nın olmadığı maçta Ankaragücü karşısında müthiş mücadele etti.

Berkan, 15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 7 top kaptı, 4 atak uzaklaştırıp, 4 pas arası yaparak galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.

Yeni golcü Barış Alper!

22 yaşındaki oyuncu, Sivas deplasmanında uzatmalarda attığı kritik golle zaferi getirmişti. Barış Alper, dün de Ankaragücü karşısında kafayla ağları sarsarak kendisine güvenen hocasını yanıltmadı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'ın hücumdaki sürpriz silahı oldu. Okan Buruk, Beşiktaş maçında kimsenin beklemediği bir kararla 22 yaşındaki öğrencisini 11'de sahaya sürmüştü. Genç futbolcu, derbide Icardi'ye kafayla harika bir asist yaptı. Barış Alper, zorlu Sivas deplasmanında ise 73. dakikada oyuna dahil oldu, 90+5. dakikada galibiyeti getiren gole imza attı. Okan Buruk, öğrencisini ödüllendirdi ve dün de kendisine 11'de şans verdi. Barış Alper, Rashica ile değişerek kanatlarda görev yaptı. Cim Bom'un skorda dengeyi sağlayan golü de bu ikilinin iş birliğiyle geldi.

Gomis'ten sonra forvete

16. dakikada Rashica sağdan ortaladı, Barış arka direkten içeri hareketlendi ve iki rakibinin arasından güzel bir kafa vuruşuyla ağları sarstı. Gomis'in oyundan çıkmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu forvet bölgesine geçti. Genç oyuncu yaptığı presle rakip savunmayı zorlarken, son dakikalarda yakaladığı bir fırsattan ise yararlanamadı. Barış Alper dünkü mücadelesiyle Fenerbahçe derbisinde de formayı istediğini gösterdi.

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Gomis varsa sorun yok

Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti, kükremeye devam ediyor. Dünya Kupası arasından sonra müthiş bir form yakalayan Bafetimbi Gomis, dün Ankaragücü filelerini havalandırarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fransız oyuncu son 4 resmi maçta 4 kez ağları sarstı.

Sezon başında Mauro Icardi ve Haris Seferovic transferleri sonrası Gomis, 3. forvet konumuna düşmüştü. Ancak Seferovic'in form tutamaması, Icardi'nin ise sakatlanmasıyla işler değişti. Bir anda as forvet konumuna gelen 37 yaşındaki yıldız, tam anlamıyla Aslan'ı sırtladı. Fransız oyuncu özellikle Dünya Kupası arasından müthiş döndü. Kupada Keçiörengücü'nü boş geçmeyen, ligde İstanbulspor maçında 2 kez ağları sarsan Bafetimbi Gomis, Sivas'ta tabela katkısı yapamadı. Tecrübeli forvet, dünkü Ankaragücü mücadelesinde ise bir kez daha sahne aldı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Parçalı'yla 50. gol

Gomis böylece son 4 resmi maçta 4 kez ağları sarsmış oldu. Ligde 7, kupada 2 olmak üzere toplamda 9 golü bulunan 37 yaşındaki forvet şu anda Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda. Fransız oyuncu için dünkü sayısının özel bir önemi de vardı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray formasıyla 74. maçında 50. kez ağları sarsarak yarım dalya yaptı. Gomis ayrıca ilk kez karşılaştığı Ankaragücü'nün filelerini havalandırarak, Türkiye'de rakip olduğu 27 takımın 22'si karşısında gol sevinci yaşamış oldu.