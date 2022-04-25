Galatasaray 'da Bafetimbi Gomis, Altay deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı ve son derece etkisiz bir performans ortaya koydu. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk yaşadığı 2017-18 sezonunda Süper Lig 'de 33 maçta attığı 29 golle kral olan Gomis, bu sezonun devre arasında yeniden Aslan'a, takımın gol sorununu çözmek adına geldi. Ancak tecrübeli oyuncu, iyi bir giriş yaptığı Cim Bom'daki ikinci döneminde sonradan düşüşe geçti.

66'da oyundan çıktı

Şu ana kadar 12 maçta sadece 5 kez fileleri (3'ü penaltıdan) sallayan ve son golünü 2 Nisan'da 2-0 kazanılan Karagümrük mücadelesinde atan 36 yaşındaki forvet, İzmir'deki karşılaşmanın ilk yarısında 3 net gol fırsatından yararlanamadı. Kerem'in pasında ceza sahasında topu havaya diken Gomis'in ikinci pozisyonunda kaleci Lis başarılıydı. İlk devrenin son anlarında topu bir anda önünde bulup, kaleciyle karşı karşıya kalan deneyimli futbolcu, burada da ağır kalınca pozisyonu harcamış oldu. Domenec Torrent de 66. dakikada onun yerine Mostafa Mohamed'i sahaya sürdü.