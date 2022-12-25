Dünya Kupası arasına 3'te 3 yaparak ve 7-0'lık görkemli Başakşehir zaferiyle giren Galatasaray , Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönüş yaptı. Aradaki 2 Türkiye Kupası sınavıyla birlikte son 5 resmi maçını galip tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, İstanbulspor maçına da baskılı başladı ve ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Muslera'nın yokluğunda kale Okan'ın

Eksiklere rağmen ideale yakın bir kadroyla sahada oldukları için mutlu olan Okan Buruk, sarı kart cezalısı Muslera'nın yerine kalede Okan Kocuk'a savunmada Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan dörtlüsüne şans verdi. Orta saha Midtsjö ile Torreira'ya emanet olurken forvet arkasında Rashica, Mertens ve Kerem, ileri uçta da Icardi'nin yokluğunda Gomis görev yaptı.









Fikstür çor zorlu

Galatasaray'ı İstanbulspor maçından sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Cim Bom ilk olarak Sivas'a konuk olacak, ardından Ankaragücü'nü ağırlayıp, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi oynayacak. İçerideki Hatay mücadelesiyle ligde ilk yarı sona erecek. Aslan bu maçtan hemen sonra kupada Alanyaspor ile kozlarını paylaşıp, sezona bir ara daha verilmeyeceği için tekrar lige dönecek.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki maç, tam anlamıyla kapalı gişe oynandı. Taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketti. Kombine sahiplerinin stada gelme durumlarına göre tribünde 40 bin 935 futbolsever yer aldı.









Midtsjö 4 maç sonra 11’de

Galatasaray’ın Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö, İstanbulspor mücadelesine 11'de başladı. Süper Lig'de son olarak deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasında 11’de görev alan Midtsjö, bu müsabakayla birlikte 4 maç sonra 11'de kendine şans buldu.

Icardi'nin yerine Gomis

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin sakatlığı devam ediyor. Icardi’nin yerine kimin görev alacağı ise çok merak ediliyordu. Hafta içi kupada oynanan Ankara Keçiörengücü’nde 11’de Haris Seferovic’e görev veren Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbulspor karşısında Bafetimbi Gomis ile sahaya çıktı.

2 gol attı, 2 kez direğe takıldı

Maça çok istekli başlayan Fransız forvet, ilk 45 dakikada ağları iki kez sarstı. 15. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla skor perdesini açan tecrübeli isim, 37. dakikada da sahneye çıktı. Galatasaray bu kez sol kanattan korneri kullandı, arka direkte Midtsjö içeri çevirdi, Gomis yine kale dibinden kafayı vurdu ve farkı ikiye çıkarttı. Muhteşem bir ilk yarı oynayan Fransız forvet, 2 golün yanı sıra 2 topta direği geçemedi, 7 şut denemesi yaptı ve 2 kilit pas attı.

10 ay sonra bir ilk

Bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü atan Bafetimbi Gomis, bu gollerin tamamında Galatasaray'ın maçlardaki ilk sayısını kaydetti. (Antalyaspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, İstanbulspor maçları) 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2+ kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu olan 37 golcü, Sarı Kırmızılı ekibin 10 ay sonra da bir ilki gerçeklemesini sağladı. Cim Bom, Şubat 2022'den (Mostafa Mohamed vs Kayserispor) bu yana Süper Lig'de ilk kez korner organizasyonuyla gol attı.

75 dakika sahada kaldı

Arjantinli forvet Icardi'yi aratmayan ve Muslera'nın yokluğunda takım kaptanı olarak sahaya çıkan Gomis, 75. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı. Fransız forvet, tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan çıkarken teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları da yıldız oyuncuyu kenarda kutladı.





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